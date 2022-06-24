В Перми скорректировано расписание одного автобуса и одного трамвая

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми скорректировали расписание автобуса №7 и трамвая №2. Об этом сообщает городская мэрия.
По будням с этого момента трамваи маршрута №2 «Станция Осенцы – ул. Стахановская» будут отправлять от конечной остановки «Станция Осенцы» в 20:11 вместо 20:05.
А еще по будням отправление автобуса маршрута №7 «ул. Попова – микрорайон Верхняя Курья» от конечной остановки «микрорайон Верхняя Курья» в 21:52 перенесут на 22:06.
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