В Перми скорректировано расписание одного автобуса и одного трамвая

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми скорректировали расписание автобуса №7 и трамвая №2. Об этом сообщает городская мэрия.

По будням с этого момента трамваи маршрута №2 «Станция Осенцы – ул. Стахановская» будут отправлять от конечной остановки «Станция Осенцы» в 20:11 вместо 20:05.

А еще по будням отправление автобуса маршрута №7 «ул. Попова – микрорайон Верхняя Курья» от конечной остановки «микрорайон Верхняя Курья» в 21:52 перенесут на 22:06.

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