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Общество24 июня 2022 4:45

В Перми появился новый ресторан северной кухни

Отведать рыбу и мясо дичи можно на улице Стахановской
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: kp.ru

Фото: kp.ru

В Перми появился новый ресторан северной кухни. Авторы проекта – команда известного пермского ресторана «Экспедиция», что находится рядом с Речным вокзалом.

Как сообщает Business Class, шеф-повар у проектов один – Илья Юхин. В меню представлена северная кухня. Особый акцент - на рыбе и мясе дичи.

Средний чек на одного человека – 1500-2000 руб. В будни с 11:00 до 15:00 доступно обеденное меню.

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