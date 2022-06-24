Выходные в Прикамье ожидаются холодными и дождливыми

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в этом июне, мягко говоря, не радует. Вот и ближайшие выходные с 25 по 26 июня в Пермский край принесут дожди и холод.

Как рассказали в научно-популярном проекте «Метеоролог и я», в субботу 25 июня на территории нашего региона установится переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильный порывистый ветер – скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха - +18…+23 градуса по краю, в Перми - до +20…+22 градусов.

В воскресенье будет существенно холоднее. Днем температура воздуха не превысит +15…+20 градусов, в Перми будет всего +17…+19 градусов. В некоторых районах края снова пройдут кратковременные дожди.

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