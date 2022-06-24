В Перми четыре автобуса стали ездить быстрее благодаря выделенной полосе

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре пермских автобусных маршрута благодаря недавно появившейся «выделенке» на улице Стахановской стали ездить быстрее. Об этом сообщает пермский дептранс.

Напомним, выделенная полоса появилась недавно на переходе «Стахановская - Чкалова». Автобусы №11, №13, №27, №62 двигаются по ней с 6 июня.

«Время прохождения участка между остановками «Улица Самолетная» и «Улица Куйбышева» сократилось. Ранее в график движения закладывались возможные задержки из-за дорожных заторов», - сообщают в дептрансе.

Напомним, что актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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