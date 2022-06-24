Прокуратура Прикамья хочет закрыть пожароопасную гостиницу

Гостиница работает круглосуточно, и пожар может возникнуть в любой момент, причинив вред жизни и здоровью гостей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель города Чусовой рассказал сотрудникам прокуратуры, что в местной гостинице, расположенной по улице 50 лет ВЛКСМ, 27 грубо нарушаются правила пожарной безопасности, и они решили это проверить.

Выяснилось, что в помещении нет автоматической пожарной сигнализации, огнетушителей, пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности, захламлены горючими предметами и материалами. При этом гостиница работает круглосуточно, и пожар может возникнуть в любой момент, причинив вред жизни и здоровью гостей, а также нанести значительный материальный ущерб.

Поэтому прокурор вынес директору организации представление, требования которого владелец проигнорировал.

Пресс-служба Чусовской городской прокуратуры Пермского края сообщает, в суд был направлен иск о том, что директор обязан устранить нарушения пожарной безопасности, а гостиница должна прекратить работу до этого момента. Сейчас иск находится на рассмотрении.

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