В Перми на набережной Камы состоится краевой бал выпускников

На празднике ожидается более 4,5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей, их учителей и родителей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В пятницу, 24 июня, в Перми на набережной реки Кама состоится краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Впервые за время пандемии выпускной пройдет очно.
- На празднике ожидается более 4,5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей, их учителей и родителей, - сообщает минобразования и науки Пермского края в своем Telegram-канале.
Программа краевого бала начнется с экскурсий по музеям Перми. После выпускников ждут яркие концертные номера пермских вокальных и танцевальных групп. Таких как: SOGDEE, Хеппи, Фристайл, Chikken Gun и другие.
Вход на мероприятие по специальным браслетам.
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