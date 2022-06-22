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Общество22 июня 2022 14:15

Для жителей Прикамья проезд через новый Чусовской мост будет бесплатным

Его планируют открыть уже в этом году
Мария Никишева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Проезд по новому мосту через Чусовую для жителей Пермского края сделают бесплатным. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского. По концессионному соглашению, проезд по мосту должен быть платным, но это коснется только транзитного транспорта.

Напомним, мост через Чусовую будет иметь четыре транспортных полосы и протяженность 1,5 км. Его планируют открыть уже в этом году.

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