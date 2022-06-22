Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2021 год

Фото: правительство Пермского края

Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга субъектов РФ по уровню прогресса в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) за прошлый год. Такой список составляется ежегодно с 2015 года. На данный момент Пермский край занял там почетную девятую строчку.

Позиция в рейтинге зависит от реализации проектов ГЧП, а также нормативно-правовой базы. Итоги подводит Правительство РФ. Кроме того, оценивается эффективность вложенных регионами инвестиций. Этот же пункт учитывается и в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, в котором по сравнению с 2021 годом, Пермский край поднялся на шесть строчек и занял 15-е место. А еще Прикамье попало в номинацию «Лучшая динамика индекса».

В июле 2021 года по указу главы региона Дмитрия Махонина был создан Совет по развитию ГЧП для помощи в реализации одноименных проектов на территории края.

- Только за 2021 год на рассмотрение поступило 15 предложений от инвесторов о заключении концессионных соглашений (в предыдущие годы их количество не превышало двух) и три предложения о реализации партнерских проектов. По итогам прошлого года было подписано три концессионных соглашения и первое в Пермском крае соглашение ГЧП о строительстве многофункционального центра по улице Гайдара, 12б, - сообщает министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

ГЧП влияет на качество жизни граждан: заключаются проекты в сферах образования, здравоохранения, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Сейчас в Прикамье реализуется 106 проектов ГЧП: 103 - концессионных соглашения, два соглашения о международном частном праве и одно - о ГЧП. В них инвестировано 53,2 миллиарда рублей, 56 % из которых - частные инвестиции. Большая часть работ посвящена сфере ЖКХ (82 из 106), пять проектов посвящены развитию транспортной инфраструктуры осуществляется пять проектов, а 19 - социальной.

Напомним, в мае Национальный центр ГЧП подготовил рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Тогда Пермь также вошла в ТОП-10, поднявшись за III квартал 2021 года с 10-го на шестое место.

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