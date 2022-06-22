В Прикамье пройдут 12 избирательных кампаний

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 сентября в Пермском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления. В 2022 году состоится 12 избирательных кампаний.

Одна из них, по выборам депутатов думы Лысьвенского городского округа, проводится в связи с окончанием полномочий думы. Три - связаны с преобразованиями в муниципалитетах: выборы депутатов думы Губахинского МО, Кудымкарского МО и Пермского МО.

Кроме того, восемь кампаний проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов в соответствующих представительных органах. Это довыборы депутата Березниковской, Добрянской, Красновишерской, Кизеловской, Краснокамской, Чернушинской, Чусовской городских дум, а также двух депутатов думы Косинского МО, сообщает избирательная комиссия Пермского края в своем Telegram-канале.

Информация о местоположении избирательных округов появится в течение суток на Едином портале избиркомиссий Пермского края. Во всех муниципалитетах кампании начнутся, ориентировочно, после 23 июня, после публикации решений об их назначении. А до 1 июля крайизбирком решит сколько дней будет длиться голосование на сентябрьских выборах.

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