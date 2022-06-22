Nordwind Airlines может заняться субсидируемыми полетами из Перми

Фото: https://flyredwings.com/

Летом планируется возобновить полеты по внутренним направлениям, которые раньше выполняла авиакомпания Red Wings.

На маршрутах из Перми перевозчика заменит Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), сообщает Business Class со ссылкой на министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского . 20 июня в Росавиации рассматривались заявки Nordwind Airlines по маршрутам из Перми. Результат пока неизвестен. Соглашение с перевозчиком регион сможет подписать только после его одобрения на федеральном уровне .

Напомним, авиакомпания Red Wings должна была выполнять полеты из Перми в Астрахань, Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск, Омск и Уфу.

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