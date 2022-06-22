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Общество22 июня 2022 8:58

В Прикамье сотрудница почты раздала имущество организации более чем на 150 тысяч рублей

Теперь ей грозит шесть месяцев ограничения свободы
Мария Никишева
Женщина пояснила, что большинство товаров брала для себя

Женщина пояснила, что большинство товаров брала для себя

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудница почты в течение года крала с работы открытки, конверты, канцелярию, предметы личной гигиены, книги и другое. Так, Верещагинскому почтамту УФПС Пермского края – АО «Почта России» был нанесен материальный ущерб - 156 219 рублей.

Женщина пояснила, что большинство товаров брала для себя, а часть давала в долг местным, но, к сожалению, многие так и не рассчитались.

10 июня Очерский районный суд Пермского края признал сотрудницу почты виновной «в присвоении и растрате вверенного ей имущества с использованием своего служебного положения» и назначил наказание – шесть месяцев ограничения свободы, с возложением обязанностей в виде явки раз в месяц в специализированный госорган.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали малолетние дети виновной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и мать - инвалид на иждивении.

Пресс-служба суда сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.

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