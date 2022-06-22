В Прикамье сотрудница почты раздала имущество организации более чем на 150 тысяч рублей

Женщина пояснила, что большинство товаров брала для себя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудница почты в течение года крала с работы открытки, конверты, канцелярию, предметы личной гигиены, книги и другое. Так, Верещагинскому почтамту УФПС Пермского края – АО «Почта России» был нанесен материальный ущерб - 156 219 рублей.

Женщина пояснила, что большинство товаров брала для себя, а часть давала в долг местным, но, к сожалению, многие так и не рассчитались.

10 июня Очерский районный суд Пермского края признал сотрудницу почты виновной «в присвоении и растрате вверенного ей имущества с использованием своего служебного положения» и назначил наказание – шесть месяцев ограничения свободы, с возложением обязанностей в виде явки раз в месяц в специализированный госорган.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали малолетние дети виновной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и мать - инвалид на иждивении.

Пресс-служба суда сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.

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