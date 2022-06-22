«Т Плюс» модернизирует систему теплоснабжения микрорайона ПДК в Перми

Фото: Т плюс

Специалисты «Т Плюс» начали прокладку новой тепломагистрали по ул. А. Щербакова в Орджоникидзевском районе Перми. По этому участку в перспективе будет обеспечена подача теплоэнергии жителям микрорайона ПДК от блочно-модульной котельной (БМК) «Таганрогская». В настоящее время этот теплоисточник модернизируется, в том числе, осуществляется его перевод на природный газ.

Подключение клиентов в микрорайоне ПДК к новой современной БМК будет выполнено, по планам, до начала отопительного сезона 2022-2023. Для этого энергокомпания построит свыше 1,1 км тепловых сетей. На эти цели будет направлено свыше 140 млн рублей. Сейчас на ул. А. Щербакова уже ведется строительство блочного канала и тепловой камеры с прокладкой новой тепловой сети.

В настоящее время котельная «ПДК» работает на мазуте. После организации теплоснабжения территории от внешнего источника она будет, по планам, выведена из эксплуатации.

Такой подход несет ряд плюсов для населения Перми, в первую очередь, в части повышения надежности и качества услуг отопления и горячего водоснабжения горожан. Кроме того, это будет способствовать улучшению условий жизни жителей Орджоникидзевского района города.

«Т Плюс» последовательно реализует решения, направленные на повышение стабильности теплоподачи пермякам. Проект развития системы теплоснабжения микрорайона ПДК позволит обеспечить современный уровень качества теплоресурсов для жителей большой территории. Это отвечает интересам горожан, администрации Перми и теплоснабжающей организации», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.