«Счастье не за горами» может сменить прописку

Сейчас демонтированное "Счастье" хранится сейчас на складах администрации города. Фото: Василий Вахрин

С просьбой вернуть на набережную Камы арт-объект «Счастье не за горами» в администрацию Перми обратились гиды. Мол, люди специально едут в наш город, хотят сделать селфи на фоне культовой надписи, а ее нет на месте уже полгода. Они предлагают передвинуть надпись левее, там, где ремонт набережной уже завершился.

Напомним, «Счастье» демонтировали в октябре прошлого года и пообещали вернуть на место уже этой осенью.

Но все не так просто. Надпись находится на балансе муниципалитета и хранится сейчас на складах администрации города.

- Пока вопрос установки «Счастья» находится в стадии обсуждения, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Перми. - Однако, вероятней всего, арт-объект вернется на набережную только после ее полной реконструкции. И пока даже окончательно не решено, каким оно будет. Будет ли это старое «Счастье», которое сейчас хранится на складе, или будет специально изготовлено новое. Поднимается также вопрос и о месте его расположения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермские гиды просят раньше срока вернуть на набережную арт-объект «Счастье не за горами»

Люди специально едут в Пермь, чтобы сфотографироваться на фоне культовой надписи (Подробнее...)