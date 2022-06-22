От театральной постановки к истории родного края

Сцена из спектакля «Терешечка». Фото: Театр «Туки-Луки»

В первые дни июня театр «Туки-Луки» представил своим зрителям долгожданный премьерный спектакль «Терешечка» (6+), поставленный по одноименной русской народной сказке.

Путешествие в старину

Как говорят в Театральной мастерской «Страна Туки-Луки», новая постановка стала не просто пересказом сказки, а своеобразным путем веры, который проходит в своей жизни каждый человек. На этом пути необходимо успеть расставить правильные вешки: с детства научиться добро от зла отличать, за добро добром платить, а от зла спасение находить. Ведь очень важно уметь и себя сберечь, и другим помочь, и потрудиться научиться, и радость в мире разглядеть.

В «Терешечке» погружение зрителя в традиционный мир русской народной сказки оказывается еще более глубоким. Каждый элемент постановки, а это костюмы, куклы, сценические декорации, музыкальные инструменты, с доскональной точностью воссоздают типичный быт и жизненный уклад старинной русской деревни, превращая спектакль в своеобразное этнографическое путешествие в прошлое.

Такие «живые» исторические реконструкции сейчас можно увидеть разве что в музеях, да и то в дни больших праздников. Кстати, один из реквизитов постановки – огромную балалайку – пришлось искать далеко от Перми. Ее театр приобрел в известной на всю Россию «Мануфактуре БалалайкерЪ» в Ульяновске.

От идеи к воплощению

По словам художественного руководителя театра и режиссера Алексея Миронова, идея спектакля «Терешечка» зародилась у него очень давно.

- Всё началось с того, что друзья подарили моей дочке книжку с этой сказкой и прекрасными иллюстрациями. Пока дочка росла, мы часто возвращались к этой книге, когда читали перед сном. Меня самого эта сказка очень привлекала. Так понемногу стала рождаться идея сделать небольшой, почти домашний спектакль, - делится Алексей Миронов.

Автор постановки принёс идею в родной театр. После этого закипела уже общая интересная работа. Однако, в театре всегда много работы, и «Терёшечке» пришлось подождать. Когда появилась возможность снова вернулся к этой сказке, стало понятно, что необходимо намного шире посмотреть на эту, на первый взгляд, небольшую историю.

- С момента первого разговора в театре об этой сказке прошло, наверное, около двух лет. Только в последние полгода мы приступили к воплощению наших мыслей, идей, поисков и набросков. Было очень интересно всё глубже и глубже погружаться в историю нашей страны, наших традиций, чтобы постараться разглядеть побольше жизненных смыслов, оставленных нам нашими предками. Сегодня нам очень радостно, что созданный нами мир откликается в сердцах наших зрителей и позволяет нам всем чуть больше понимать нашу духовную человеческую природу, наше предназначение, и людей, хранивших многие века для нас нашу родную землю, нашу Родину, - рассказывает о рождении проекта Алексей Миронов.

Общий праздник

Спектакль «Терешечка» продолжает традиции музыкальной фолк-сказки, с которыми зрители театра «Туки-Луки» знакомы давно. Так, на сцене театра с большим успехом уже несколько лет идет веселая музыкальная сказка «Про Иванушку-дурачка» (0+), превращенная творческим коллективом театра в яркий фольклорный праздник.

Спектакль «Терешечка» был воспринят первыми зрителями с восторгом. Причем понравился он не только взрослым, которые смогли по достоинству оценить уникальную идею творческой команды театра и ее оригинальное воплощение на сцене. Маленькие зрители с большим удовольствием познакомились с загадочным миром волшебной старины, населенным трудолюбивыми деревенскими жителями, злыми Ведьмами и говорящими Гусями-Лебедями. Тем более, после спектакля начался «второй акт» — ребятам разрешили забраться на сцену и самим погулять в необычных декорациях спектакля. Как тут было не удержаться и не посмотреть вблизи, и не потрогать все самое интересное! Смельчаки даже поиграли на старинных русских музыкальных инструментах. Премьера спектакля состоялась при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В театре «Туки-Луки» считают, что многим зрителям после просмотра «Терешечки» будет любопытно продолжить знакомство с историей и национальными традициями нашей страны, родного Прикамья, побывать в краеведческом музее или в музее под открытым небом «Хохловке».

В июне «Туки-Луки» закрыли свой 16-й театральный сезон. После летних каникул творческий коллектив театра вновь порадует своих больших и маленьких зрителей новыми добрыми и поучительными сказками.

Спектакль «Терешечка» вошел в число лауреатов ежегодного конкурса творческих проектов среди коллективов культуры Прикамья за 2022 год. Конкурс проводил краевой Центр по реализации проектов в сфере культуры (ЦРП).

В 2022 году ЦРП провел несколько конкурсов, поддержку получил 151 проект региональных театров, библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений. Конкурсы проводятся с 2009 года, за это время они оказали поддержку многим творческим инициативам граждан, культурным институциям.

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