В Перми ограничат движение транспорта по улице Хрустальной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На следующей неделе, с 27 июня до 29 июля, движение транспорта по улице Хрустальной от дома по адресу: улица КИМ, 17 до дома по адресу: улица Хрустальная, 30 ограничат.
Пресс-служба администрации Перми сообщает, что в этом месте будут выполняться работы по реконструкции объекта инженерной инфраструктуры по заказу филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков, а автомобилистам советуют заранее выбирать маршрут объезда.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр пообещал завершить ремонт моста КамГЭС раньше срока
Изначально отремонтировать мост хотели до конца лета (Подробнее...)