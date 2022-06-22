В Перми ограничат движение транспорта по улице Хрустальной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе, с 27 июня до 29 июля, движение транспорта по улице Хрустальной от дома по адресу: улица КИМ, 17 до дома по адресу: улица Хрустальная, 30 ограничат.

Пресс-служба администрации Перми сообщает, что в этом месте будут выполняться работы по реконструкции объекта инженерной инфраструктуры по заказу филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков, а автомобилистам советуют заранее выбирать маршрут объезда.

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