В Пермском крае похищенные земельные участки вернули в муниципальную собственность

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ноябре 2019 года Пермский районный суд признал виновными должностных лиц за хищение муниципальной собственности. В результате преобразования спорного объекта недвижимости, права на него были похищены и перешли третьим лицам. По этому поводу в 2018 году прокуратура обратилась в суд.

Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщает, по итогам длительного судебного процесса решением суда от 31 мая требования надзорного органа были удовлетворены, а земельные участки возвращены в собственность Пермского района.

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