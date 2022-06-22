Суд Пермского района оцепила Росгвардия

Суд в Пермском районе оцеплен. Фото:permsk.perm.sudrf.ru

Утром, 22 июня, суд Пермского района в Верхних Муллах оцепила Росгвардия. Неизвестный сообщил, что задание заминировано, об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в правоохранительных органах. Информация об эвакуации сотрудников уточняется.

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