В Пермском крае во время ремонта крыши погиб 20-летний рабочий

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего. Фото: архив "КП"

В Губахе во время утепления кровли погиб 20-летний рабочий. Как сообщает СКР по Пермскому краю, работы по утеплению крыши должна были возложены на подрядную организацию.

Во время работ 20-летний мужчина сорвался с крыши и погиб на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

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