Мэр пообещал завершить ремонт моста КамГЭС раньше срока

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт моста плотины КамГЭС завершат раньше срока. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира «ВКонтакте».

Напомним, мост ремонтируется с середины мая. Ремонт создал огромные пробки в районе по причине того, что проезд по мосту стал ограниченным. Изначально завершить его ремонт планировали в самом конце лета – 31 августа. Но теперь, по словам мэра, сроки значительно сдвинулись в позитивную сторону – и мост отремонтируют гораздо раньше.

«Уверяю, что работы будут выполнены гораздо раньше срока, предусмотренного контрактом. Прошу горожан потерпеть еще немного – до конца июня», - сообщил мэр.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru