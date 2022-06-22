В Перми бывшего зампреда правительства отпустили под домашний арест

Елена Лопаева. Фото: личная страница бывшего вице-премьера в соцсети.

В Мотовилихинском суде Перми 21 июня рассматривали ходатайство бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой об изменении ей меры пресечения. Бывшая чиновница находилась в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве.

Меру пресечения изменили на домашний арест на три месяца и одни сутки, об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в одном из столичных офисов. Бывшего вице-премьера подозревают в хищении средств из благотворительного фонда "Содействие ХХI век". По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век» и похитила более 50 миллионов рублей.

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