В Перми водитель грузовика сбил 11-летнего мальчика

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми водитель КамАЗа сбил 11-летнего ребенка. Подробности сообщает «В курсе.ру».

Инцидент произошел в Закамске 15 июня. 11-летний мальчик вышел из ворот школы после спортивных занятий и пошел вдоль школьного забора. Рядом со школой, к несчастью, была стройплощадка, с которой выезжал грузовик. Водитель в безопасности своего маневра не убедился и сбил малолетнего.

К сожалению, ребенок получил тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее тяжкий вред здоровью человека». Расследование продолжается.

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