В одном из «холмов» пермской эспланады может разместиться музей

- Фото: архив "КП"

Частный музей может разместиться в одном из «холмов» пермской эспланады. Об этом во время прямого эфира рассказал глава Перми Алексей Дёмкин. Однако подробностей проекта он раскрывать не стал.

Как отметил мэр, арендаторы в «холмы» должны заехать в ближайшее время. В одном из них должен появиться туристско-информационный центр.

Достроили «холмы», кстати, уже более двух лет назад – в 2020 году. Всего возведено четыре строения. В декабре 2021 года Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми разрешил ввод в эксплуатацию зданий-холмов.

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