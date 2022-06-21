В Прикамье пропал 50-летний мужчина

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В деревне Проселочная Пермского края пропал 50-летний мужчина. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края, Сергей Бруцкий ушел из дома в неизвестном направлении 17 июня.

Особые приметы пропавшего: носит усы и бороду. Рост – 174 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы.

Был одет в синюю клетчатую рубашку, синие джинсы и черные резиновые сланцы.

Особое внимание поисковики просят обратить тех водителей, кто передвигается по трассе Р-243 на границе Пермского края и Кировской области.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию.

Либо на и на горячую линию поискового отряда ЛизаАлерт 8 (800) 700-54-52 или инфоргу поиска 8 (902) 834-46-98 (Мария).

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