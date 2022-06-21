Стоимость строительства нового зоопарка Перми выросла до 6 миллиардов рублей

Фото: permkrai.ru

Стоимость строительства нового пермского зоопарка выросла на 600 млн руб. Об этом сообщает Business Class.

Ранее в Краевой адресной инвестиционной программе расходы на объект были указаны в размере 5,39 млрд руб. Теперь сумма увеличилась практически до 6 млрд руб.

«Удорожание произошло по результатам корректировки проекта. Она была связана с изменением требований по содержанию животных в зоопарках, а также повышением цен на стройматериалы», - отметили в Минстрое Прикамья.

Сдать новый зоопарк планируется в 2023 году. Некоторых животных планируют начать перевозить в зоопарк уже с осени 2022 года, так как частично зоопарк будет готов.

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