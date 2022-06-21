Дольщикам долгостроя на Норильской выплатят компенсации

Фото: permkrai.ru

Дольщикам долгостроя по улице Норильской, 4аа , что строится в Индустриальном районе, выплатят компенсации. Информацией делится пресс-служба краевого Минстроя.

Решение принял Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий. Деньги получат 75 граждан.

Всего на сегодня в Пермском крае имеется 47 долгостроев. А в общей сумме свое жилье ждут 2,5 тыс. человек.

«Все долгострои включены в единый реестр проблемных объектов. По каждому из них в настоящее время приняты решения о достройке или выплате компенсаций участникам долевого строительства», - отметили в пресс-службе правительства Прикамья.

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