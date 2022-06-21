В Перми пройдет чемпионат по приготовлению пиццы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 25 июня, в 11.00 в ТРЦ «IMALL Эспланада» впервые пройдет чемпионат Урала по пицце. Более 20 поваров из Перми, Екатеринбурга, Краснодара и Ирана будут готовить итальянскую и авторскую пиццы.

Жюри возглавит четырехкратный чемпион России по пицца-акробатике, трехкратный призер чемпионата России по приготовлению итальянской пиццы и финалист чемпионата мира 2019 года по пицца-акробатике в Италии Алексей Семенов из Симферополя, сообщает портал «В курсе.ру».

Кроме того, для гостей мероприятия в 14.00 председатель жюри исполнит трюковое шоу с тестом для лепки.

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