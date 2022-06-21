«Открытие Авто»: каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машины

Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам исследования экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»), типичный российский автовладелец имеет в собственности одну машину, преимущественно корейского или японского бренда, старше 5 лет. Более двух третей опрошенных при покупке отдали предпочтение новому автомобилю, а каждый второй приобрел машину в кредит (48%). Для большинства участников опроса автомобиль является базовой необходимостью и используется для повседневных потребностей. При этом 7% автовладельцев в текущих условиях купили машину с целью перепродажи.

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных автомобилистов владеют только одной машиной, а 16% - двумя. В топ-3 самых популярных марок, на которых ездят российские автолюбители, вошли корейские и японские бренды Kia, Toyota, Hyundai (используют 37% водителей). Отечественный бренд Lada популярен только у 10% участников опроса. А замыкает пятерку немецкий Volkswagen, которым владеют 9% опрошенных. В десятке самых популярных автомобилей владельцы также отметили: Nissan (есть у 7%), Skoda и BMW (по 5%), Mazda и Renault (по 4%).

Сегодня клиенты «Открытие Авто» могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,9% годовых в рублях.

*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.