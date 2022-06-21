На севере Пермского края очевидцы сняли медведицу с медвежатами

Фото: скриншот видео паблика ЧП Березники/ВКонтакте

На севере Пермского края в Красновишерском районе очевидцы сняли на видео медведицу с медвежатами. Видео появилось в социальных сетях.

«Мишки в Красновишерском районе. Красота земная», - говорится в записи.

На видео медведица и ее маленькие медвежата идут вдоль деревьев, периодически показываясь в объектив камеры.

Кстати, напомним, что встреча в дикой природе с медведицей и медвежатами – опасна для жизни. Категорически запрещено трогать и играть с медвежатами, даже если рядом нет крупного медведя.

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