На севере Пермского края очевидцы сняли медведицу с медвежатами

Фото: скриншот видео паблика ЧП Березники/ВКонтакте
На севере Пермского края в Красновишерском районе очевидцы сняли на видео медведицу с медвежатами. Видео появилось в социальных сетях.
«Мишки в Красновишерском районе. Красота земная», - говорится в записи.
На видео медведица и ее маленькие медвежата идут вдоль деревьев, периодически показываясь в объектив камеры.
Кстати, напомним, что встреча в дикой природе с медведицей и медвежатами – опасна для жизни. Категорически запрещено трогать и играть с медвежатами, даже если рядом нет крупного медведя.
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