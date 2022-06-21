Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья21 июня 2022 11:57

На севере Пермского края очевидцы сняли медведицу с медвежатами

Животные проходили у дороги
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: скриншот видео паблика ЧП Березники/ВКонтакте

Фото: скриншот видео паблика ЧП Березники/ВКонтакте

На севере Пермского края в Красновишерском районе очевидцы сняли на видео медведицу с медвежатами. Видео появилось в социальных сетях.

«Мишки в Красновишерском районе. Красота земная», - говорится в записи.

На видео медведица и ее маленькие медвежата идут вдоль деревьев, периодически показываясь в объектив камеры.

Кстати, напомним, что встреча в дикой природе с медведицей и медвежатами – опасна для жизни. Категорически запрещено трогать и играть с медвежатами, даже если рядом нет крупного медведя.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65