В Пермском крае осудят пьяного изобретателя

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В жителе поселка Куеды после алкоголя проснулся изобретатель. Мужчина собрал для себя транспорт из мотоблока и телеги, после чего отправился на нем в путь. Но что-то пошло не по плану...

30 мая Куединский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость» и назначил ему наказание – девять месяцев исправительной колонии. Кроме того, в течение трех лет мужчине запрещено садиться за руль.

Пресс-служба суда сообщает, что приговор еще не вступил в законную силу.

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