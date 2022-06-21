В Перми количество составленных за безбилетный проезд актов выросло почти в 20 раз

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В связи с переходом на бескондукторную систему оплаты проезда некоторое количество пассажиров продолжает не оплачивают проезд. В пермских трамваях и автобусах контролёры регулярно проводят проверки оплаты проезда.

Количество составленных за безбилетный проезд актов выросло почти в 20 раз, получение штрафа для безбилетников становится практически неизбежным. Только за апрель и май этого года контролеры составили 2,7 тысяч актов.

Как поясняют в департаменте транспорта администрации Перми, каждый случай составления акта контролёром в общественном транспорте отдельно рассматривается специальной комиссией, после чего выносится решение о правомерности составления акта. В том случае, если поездка была зарегистрирована на валидаторе, но не отобразилась у контролёра, пассажир может подтвердить факт оплаты, обратившись в департамент транспорта, контакты ведомства предоставит ему контролёр.

В зависимости от обстоятельств может быть принято решение об отказе от составления протокола и последующего вынесения штрафа по причине отсутствия факта правонарушения. Таких случаев зафиксировано 44, это только 1,6% от числа всех составленных актов.

Действующее новое тарифное меню позволило пассажирам сэкономить на поездках более 291 миллиона рублей – экономия в пределах от 20% до 70%. Все это им позволяют делать различные виды проездных документов.

Пассажиры, пользующиеся безлимитными проездными, могут подтвердить факт его наличия прямо в транспортном средстве. Если проездной в наличии, но не срабатывает на валидаторе, то пассажир может предъявить чек о пополнении проездного контролёру. Также наличие тарифа на карте возможно подтвердить через интернет-сервисы – мобильное приложение «Транспортная карта Пермь» или личный кабинет на сайтах edem.permkrai.ru и проездной59.рф.

Если водитель отказался принять у пассажира наличные средства за проезд, контролёр также обязан составить акт о безбилетном проезде и сообщить контакты, по которым необходимо обратиться для оспаривания штрафа.

В городском департаменте транспорта напоминают, для недобросовестных пассажиров предусмотрен штраф в размере 500 рублей, при повторном нарушении – 1 тысяча рублей. В Законодательном собрании Пермского края рассматривается возможность увеличения размера штрафа до 2,5 тысяч рублей за первичное нарушение, а также до 5 тысяч рублей – за повторное. В ведомстве подчёркивают, что повышение штрафов за безбилетный проезд и увеличение числа проверок в транспорте призвано сформировать у пассажиров отношение к оплате проезда как к обязательному действию.

По итогам работы общественного транспорта в Перми за пять месяцев количество совершаемых рейсов увеличилось с 1,4 миллионов в 2021 году до 1,5 миллионов в 2022 году. Количество автобусов на маршрутах также возросло на 23 и составило 724 единицы, а трамвайных вагонов, ежедневно работающих на линии, - с 84 до 90. Пассажиропоток сохранился на том же уровне и составил 77,1 миллионов человек.