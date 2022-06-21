В Перми пройдет акция «Свеча памяти»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 22 июня, в 22.00 в амфитеатре на набережной Камы пройдет акция «Свеча памяти». Это ежегодное мероприятие, которое проходит в память о 27 миллионах соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции местные артисты и школьники прочтут стихи о войне и исполнят военные песни. В честь погибших будет объявлена минута молчания. Кроме того, в рамках проекта «Огненные картины войны» участники зажгут свечи и выложат их по контуру бронекатера, созданного в годы войны на заводе «Кама». В конце акции организаторы зажгут надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ».

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