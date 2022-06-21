В Перми окончены поиски 12-летнего мальчика

Фото: архив "КП"

- Найден! Жив! Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь! - написали волонтеры поискового отряда Имени Ирины Бухановой к посту о пропавшем 12-летнем мальчике.

Напомним, 12-летний школьник пропал 20 июня. В этот день он вышел из дома в микрорайоне Островский и бесследно исчез. Сутки его искали волонтеры, полицейские и обеспокоенные родители. К счастью, днем 21 июня, волонтеры сообщили радостную весть: мальчика нашли живым.

-Как рассказали корреспонденту КП-Пермь в главка МВД по Пермскому краю, мальчика нашли на одной из улиц города волонтеры, которые помогали полицейским в поиске. Его здоровью ничего не угрожает, вскоре его передадут родителям.

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