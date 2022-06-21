Пермские гадалки обворовали пенсионерок на 500 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА
Сотрудники уголовного розыска задержали двух женщин цыганской народности 1978 и 1984 годов рождения. Они попадали в квартиры пенсионерок под предлогом «погадать». Дальше действовали по известной схеме: одна отвлекает внимание, вторая незаметно крадет.
Так женщины совершили четыре кражи на 500 тысяч рублей. Следователи завели на гадалок уголовные дела и объединили их в одно судопроизводство. Сотрудники полиции считают, что женщины могут быть причастны и к другим преступлениям на территории Прикамья.
Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю сообщает, что подозреваемые были ранее неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. На время следствия женщины находятся под домашним арестом.
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