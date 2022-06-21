В Прикамье возобновил работу фанерный комбинат «Свеза»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Комбинат «Свеза», изготавливающий фанеры в поселке Уральский, вновь начал работу после вынужденного простоя, который длился с 1 по 13 июня.

- Количество сотрудников, которые находились в простое, менялось в зависимости от технологических процессов. Все работники в этот период получали предусмотренные трудовым законодательством РФ выплаты. Сейчас режим работы комбината будет зависеть от ситуации на рынке и наличия заказов, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, впервые комбинат «Свеза» временно приостановил работу в марте этого года. Данная мера была необходима для оптимизации производства, а также для перераспределения объемов поставок в связи с изменившейся экономической ситуацией в стране.

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