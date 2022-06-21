Прикамье получит в кредит 5,4 миллиарда рублей для строительства дороги по улице Крисанова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край получит вторую часть инфраструктурного бюджетного кредита - 5,4 миллиарда рублей на 15 лет под 3% годовых. Средства пойдут на строительство автодороги по улице Крисанова. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Прикамья.

Заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита направили в Минстроительства и ЖКХ РФ в начале июня. Деньги по ней выдадут с 2022 по 2024 год.

Напомним, общая сумма федерального кредита составила 13,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банк «Открытие» снизил ставки по льготным ипотечным программам

Банк «Открытие» улучшил условия по льготным программам ипотеки, снизив базовые ставки на 0,2 процентных пункта. В результате самые доступные виды ипотечных кредитов стали еще выгоднее (Подробнее...)