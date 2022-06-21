Квартиры от ПЗСП со скидкой для семей с детьми

Фото: ПЗСП

У группы компаний ПЗСП стартовала новая акция: застройщик предоставляет скидку при покупке квартиры для семей с детьми. Размер скидки составляет 1% на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Максимальный размер скидки – 5% от стоимости квартиры.

Скидка действует при покупке квартиры новых домах, которые строит ПЗСП. Это объекты по адресам:

- бульвар Гагарина, 18,

- ул. Докучаева, 23,

- ул. Ушакова, 65 (1-5 подъезды),

- ул. Яблочкова, 3.

Дома расположены в разных районах города и имеют разный класс комфортности. Но неизменным остаётся высокое качество жилья от ПЗСП и безукоризненное соблюдение сроков строительства.

Застройщик всегда ориентируется на «семейных» покупателей уже на стадии проектирования дома. В квартирах обязательно предусмотрены места для хранения. Широкие холлы и лестничные площадки позволяют свободно двигаться с колясками, велосипедами и самокатами. На прилегающей территории устанавливается качественная детская площадка с различными игровыми и спортивными зонами.

Также в домах от ПЗСП продумана система безопасности. Приборы видеонаблюдения, которые можно подключить к смартфону, позволяют всегда знать, где находится ребёнок и чем он занят. Первые три месяца новые покупатели пользуются услугами системы видеонаблюдения бесплатно.

Жильё от ПЗСП – это уют, комфорт, простор для игр и творчества детей. Успевайте забронировать понравившуюся квартиру в июне!

Подробная информация на сайте: http://pzsp.ru/news/skidka-1-na-kazhdogo-rebyenka/?ut или по телефону: 8 (800) 300-7977