Чтобы не платить сыну миллион рублей алиментов, должница симулировала умственную отсталость

Приставы инициировали психиатрическую экспертизу в отношении должницы, но ее признали дееспособной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница села Коса стала матерью в 17 лет, но плохо понимала, какие обязанности влечет за собой рождение ребенка и вскоре была лишена родительских прав.

Мальчика взяли под опеку в приемную семью, однако биологическая мать игнорировала необходимость выплаты алиментов и задолжала родному сыну миллион рублей.

Горе-родительница не скрывалась от судебных приставов, но на беседе всегда вела себя инфантильно, затруднялась отвечать на бытовые вопросы и демонстрировала неготовность столкнуться с реальной жизнью.

Сначала должницу привлекли к административной ответственности и назначили ей 100 часов обязательных работ.

Но после отбытия наказания, нарушительница продолжила избегать родительских обязанностей, ссылаясь на то, что не сможет найти оплачиваемую работу из-за особенностей личности.

- Сотрудники отдела судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам УФССП России по Пермскому краю инициировали психиатрическую экспертизу в отношении должницы, - сообщила пресс-служба ведомства. - В ходе медицинского обследования у нарушительницы не было выявлено никаких психических отклонений, ее признали дееспособной. Уголовное дело отправлено в прокуратуру, по результатам суда должница может лишиться свободы на срок до 1 года.

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