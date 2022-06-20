МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае

Фото: Иван МАКЕЕВ

Па прогнозам Пермского ЦГМС, во вторник, 21 июня, в Прикамье ожидается облачная погода, местами пройдут сильные дожди и грозы, в отдельных районах - туман. Температура воздуха составит +15...+20 градусов, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до +9... 14 градусов. Ожидается западный ветер с порывами до 14 м/с.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермские гиды просят раньше срока вернуть на набережную арт-объект «Счастье не за горами»

Люди специально едут в Пермь, чтобы сфотографироваться на фоне культовой надписи (Подробнее...)