В Прикамье выявили первый за сезон случай заражения клещевым энцефалитом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала сезона в Прикамье от укусов клещей пострадали 12 331 человек, в том числе 2 553 ребенка, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» .

Согласно лабораторным исследованиям, 1,3% снятых клещей были инфицированы энцефалитом, 39,1% - иксодовым боррелиозом, 4,2% – моноцитарным эрлихиозом и 1,2% - гранулоцитарным анаплазмозом. На 20 июня в Пермском крае зарегистрировано восемь случаев заражения клещевым боррелиозом и один случай заражения энцефалитом.

Напомним, во время отдыха на природе необходимо одевать по возможности закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. Периодически нужно внимательно осматривать открытые участки тела и одежду. Если обнаружили клеща, его надо отвезти в лабораторию для исследования.

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