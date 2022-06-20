Банк «Открытие» разработал специальное предложение для комплексного транзакционного обслуживания групп компаний

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Предложение включает бесплатное открытие и льготное обслуживание счетов при подключении пяти и более компаний холдинга, бесплатные переводы внутри банка и предоставление «единого окна» для увеличения скорости транзакций. В набор опций для корпоративного бизнеса также входит бесплатное продление операционного дня, скидки на рублевые переводы в интернет-банке и при оплате дистанционного банковского обслуживания.

«Банк «Открытие» обладает высоким уровнем экспертизы в структурировании транзакционного бизнеса корпораций. Мы предлагаем индивидуальные решения, позволяющие крупнейшим компаниям внедрять прогрессивные интеграционные сервисы и высокотехнологичные инструменты для управления ликвидностью. Мы понимаем, что сейчас непростое время для бизнеса, поэтому предоставляем нашим клиентам скидки на комплексное транзакционное обслуживание. Наши сервисы помогают снизить бизнес-расходы на 5-10% и решить ряд масштабных задач крупных холдингов: трансформация казначейства, оптимизация оборотного капитала, автоматизация отчетности и учета. Предлагая многофункциональные инструменты для каждой компании, мы помогаем клиентам обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в любое время и в любых условиях», – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».