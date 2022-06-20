Пермский «Уралхим» победил в конкурсе бытовых помещений

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми стал победителем смотра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников среди организаций химической отрасли с численностью сотрудников менее 1 тыс. человек. Участие в конкурсе в этом году принимал цех по производству карбамида.

Санитарно-бытовые условия оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей профсоюзов химических предприятий Прикамья. Эксперты уделяли повышенное внимание тому, насколько бытовые помещения соответствуют нормативным требованиям. Оценивалось также исполнение противопожарного режима и другие позиции.

Члены комиссии осматривали комнаты приема пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники. В филиале «ПМУ» эксперты крайкома «Росхимпрофсоюза» побывали в новом бытовом корпусе для персонала производственных цехов «ПМУ», который был введён в эксплуатацию в 2022 году, а также в недавно обновлённой комнате приёма пищи цеха по производству карбамида. Представители профсоюзов отметили, что качество исполнения и комфорт новых помещений заслуживают самых высоких оценок.

Лада Накохова, юрисконсульт крайкома Росхимпрофсоюза, главный технический инспектор труда Росхимпрофсоюза по Пермскому краю:

- Для работников филиала «ПМУ» созданы замечательные условия. В новом бытовом корпусе есть сушильные шкафы, чтобы быстро привести в порядок промокшую во время непогоды спецодежду. В каждый шкафчик подведена вентиляция. Одним словом, всё продумано до мелочей. Отрадно, что руководство предприятия осознает значимость создания достойных условий труда. Ведь в комфортных условиях люди будут идти на работу с удовольствием и трудиться с гораздо большей отдачей.

Пермский завод компании «Уралхим» более десяти лет является постоянным участником отраслевого конкурса на лучшие санитарно-бытовые условия. Большинство подразделений уже были оценены экспертами Росхимпрофсоюза на высший балл.