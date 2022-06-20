В Перми осудили бывшего главврача краевого специализированного дома ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2015 по 2018 год сотрудница ГБУЗ ПК «Пермский краевой специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» давала главврачу взятки. Цель – лояльное отношение, решение вопросов с отпуском и другие различные поощрения. Общая сумма переданных денег составила 110 тысяч рублей.

Орджоникидзевский районный суд Перми признал бывшего главврача медучреждения виновной по статье «получение должностным лицом лично взятки в значительном размере».

Пресс-служба прокуратуры Орджоникидзевского района Перми сообщает, что женщине назначили штраф – 200 тысяч рублей, лишили права занимать должности на госслужбе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением организационного-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Кроме того, суд конфисковал взятку.

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