Азотчики вырастили и высадили дубы в честь 90-летия завода

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вырастили и высадили саженцы дубов на территории завода и около ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот». Эту акцию они приурочили к 90-летию завода.

Сотрудники предприятия – Надежда Борисова, инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела, и Дмитрий Кулиш, энергетик по пароводохозяйств у цеха карбамида в общей сложности вырастили около 50 саженцев. Осенью прошлого года они посадили желуди и затем ухаживали за ними вместе с коллегами. Своей идеей – посадить деревья к юбилею завода – поделились с Венерой Мухатаевой, председателем Совета активной молодежи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

«Юбилейный год на «Азоте» проходит под девизом «90 - время роста», и когда ребята рассказали о своей инициативе, руководство завода их поддержало. К началу лета 2022 года, когда дубы окрепли и выросли до 15-20 см., их решили высадить около заводоуправления и в историческом центре Березников – у ДК им. Ленина. С посадкой помогли активисты «Лиги лидеров», а консультировали ребят о том, как высаживать дубы, специалисты экологического центра «Дома детского и юношеского туризма и экскурсий», - отметила Венера Мухатаева.

Азотчики традиционно принимают участие в различных экологических акциях. На промышленной площадке активисты «Лиги лидеров» посадили аллею из ясеней, озеленяли городские объекты в рамках акции «Твое дерево городу». Эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный «Лигой лидеров» и поддержанный филиалом «Азот», стал лауреатом городских, краевых и международных премий.