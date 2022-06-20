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Общество20 июня 2022 13:42

В Пермском научном центре УрО РАН выбрали нового директора

Им стал Олег Плехов
Мария Никишева
Фото: Информационный портал профессоров РАН

Фото: Информационный портал профессоров РАН

В пятницу, 17 июня, директором Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, согласно протоколу трудового коллектива, стал Олег Плехов. За него проголосовали 512 человек из 844. Ранее Олег Плехов занимал должность замдиректора института механики сплошных сред УрО РАН.

По данным Пермского научного центра УрО РАН, Олег Плехов – специалист в области механики деформируемого твердого тела, термодинамики процессов пластического деформирования и разрушения, экспериментальной механики. Нынешний директор УрО РАН написал более 260 научных работ. Кроме того, он профессор ПГНИУ и ПНИПУ.

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