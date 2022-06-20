Пермские McDonald’s могут возобновить работу под брендом «Вкусно - и точка» в конце июня

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшие рестораны McDonald’s могут возобновить работу в Перми под брендом «Вкусно - и точка» уже в конце июня. Об этом пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источники.

Напомним, в городе было шесть ресторанов McDonald’s: в ЦУМе, у автовокзала, в ТРК «Столица» и «Семья», в ТРЦ «Планета», в «IMALL Эспланада». 10 июня заведения закрылись на ребрендинг, а на прошлой неделе с фасадов торговых центров сняли брендированные вывески фастфуда.

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