В Прикамье этим летом можно будет бесплатно позаниматься многими видами спорта

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Бесплатно потренироваться и позаниматься такими видами спорта, как волейбол, футбол, бадминтон, флорбол, а также северной ходьбой, легкой атлетикой, фитнес-аэробикой и общефизической подготовкой смогут этим жители Пермского края благодаря региональному проекту «Тренер нашего двора».

Заявки на участие в нем подавали 188 тренеров, из них отобрали 112 из 31 муниципалитетов. Они-то и будут проводить бесплатные занятия с прикамцами не реже, чем двух раз в неделю. Каждый из них получил необходимый спортивный инвентарь на сумму в 30 тысяч рублей.

Как рассказали в краевом Минспорта, бесплатные занятия будут проводиться до 15 сентября. Посмотреть места и время их проведения можно на сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

- Больше всего занятий будет проводиться по общефизической подготовке, - сообщили в Минспорта. – Наибольшую активность проявили тренеры из Кунгурского муниципального округа – оттуда поступило 26 заявок.