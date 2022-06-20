В Прикамье пройдет бал с атмосферой XIX века

Фото: yandex.ru
В субботу, 2 июля в 11.00 в парке Дягилевых села Бикбарда Куединского района состоится бал. Его гости и участники смогут окунуться в неповторимую атмосферу XIX века: насладиться звуками романса, закружиться в вальсе и показать свои наряды. Кроме того, гостей ждут торговые ряды со сладостями и сувенирами.
Во время мероприятия на территории парка будут работать тематические площадки:
- Бальная (выступление кадетов; мастер класс по бальным танцам; романсы и живая музыка);
- Фольклорная (песенно-игровой фольклор; деревенские забавы);
- Игровая (народные игры Пермской губернии);
- Гостиный двор (торговые ряды, сувенирная лавка);
- Чайные традиции земли Куединской.
Среди участников бала выберут победителей в номинациях: «Галантный кавалер», «Изысканные манеры», «Самое красивое платье в стиле эпохи», «Лучшая танцевальная пара». Мероприятие завершится торжественным шествием гостей.
Организаторы советуют подготовиться к балу заранее: можно поучаствовать в мастер-классах по бальным танцам либо в мастерских по изготовлению вееров, галстуков-бабочек, зонтиков и другого. Расписание мастер-классов можно узнать в Куединском краеведческого музее или по телефону: 8(342)623-50-40.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «Небесная ярмарка 2022» в Кунгуре: даты, программа, проезд, проживание
Рассказываем, когда в Кунгуре состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 2022» и что успеть посмотреть (Подробнее...)