В Прикамье пройдет бал с атмосферой XIX века

Фото: yandex.ru

В субботу, 2 июля в 11.00 в парке Дягилевых села Бикбарда Куединского района состоится бал. Его гости и участники смогут окунуться в неповторимую атмосферу XIX века: насладиться звуками романса, закружиться в вальсе и показать свои наряды. Кроме того, гостей ждут торговые ряды со сладостями и сувенирами.

Во время мероприятия на территории парка будут работать тематические площадки:

- Бальная (выступление кадетов; мастер класс по бальным танцам; романсы и живая музыка);

- Фольклорная (песенно-игровой фольклор; деревенские забавы);

- Игровая (народные игры Пермской губернии);

- Гостиный двор (торговые ряды, сувенирная лавка);

- Чайные традиции земли Куединской.

Среди участников бала выберут победителей в номинациях: «Галантный кавалер», «Изысканные манеры», «Самое красивое платье в стиле эпохи», «Лучшая танцевальная пара». Мероприятие завершится торжественным шествием гостей.

Организаторы советуют подготовиться к балу заранее: можно поучаствовать в мастер-классах по бальным танцам либо в мастерских по изготовлению вееров, галстуков-бабочек, зонтиков и другого. Расписание мастер-классов можно узнать в Куединском краеведческого музее или по телефону: 8(342)623-50-40.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль «Небесная ярмарка 2022» в Кунгуре: даты, программа, проезд, проживание

Рассказываем, когда в Кунгуре состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка 2022» и что успеть посмотреть (Подробнее...)