В Перми нашли подрядчика для ЖК «Столичный»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для строительства в Перми ЖК «Столичный» по улице Декабристов, 97 нашли подрядчика. Информация об этом размещена на сайте «Госзакупки». Победителем конкурса стало ижевское ООО «КУБ». Компания оценила свою работу в 524,9 миллионов рублей при начальной стоимости торгов в 538,3 миллиона рублей. После заключения контракта, подрядчик должен будет достроить 22-этажный дом за 16 месяцев.

Напомним, строительство жилого комплекса за ТРК «Столица» началось в 2006 году, но в 2011 году застройщик был признан банкротом. В доме будет 140 квартир общей площадью 16,1 тысяч кв. метров, а также офисные помещения площадью 869,6 кв. метров.

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