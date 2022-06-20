Двухлетнего малыша в пермском парке Горького лягнула пони

На пони в пермском парке Горького катают маленьких посетителей. Фото: Евгения РОМАНОВА

Несчастный случай произошел в субботу, 18 июня, в пермском парке имени Горького. Здесь получил травму двухлетний мальчик. Его ударила копытом одна из пони, на которых верхом катают маленьких посетителей.

Со слов очевидцев, ребенок отчасти сам виноват в произошедшем. Он подошел к лошади сзади и начал дергать животное за хвост. Пони в ответ ударила малыша копытом в подбородок. Пострадавшему вызвали «скорую».

- Пациент сейчас в порядке, после получения травмы ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.