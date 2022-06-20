В Перми пройдет плановое отключение холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника по среду в 16 домах Перми отключат холодную воду. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. По словам «Новогор-Прикамье», локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями.

Так, 20 июня с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по улице Стахановской и улице Танкистов.

21 июня, с 09:00 до 20:00 отключение запланировано по улице Малкова и по улице Стахановской.

22 июня с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет на улице Вильямса, Маршала Толбухина и улице Никитина.

Кроме того, 2 июля с 09:00 до 20:00 из-за ремонтных работ холодную воду отключат по улице Вильвенской и улице Овчинникова.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Новогор-Прикамье».

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